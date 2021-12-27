Алексей Ягудин оценил шансы России на медали в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о шансах российских фигуристов на медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Шанс на медали есть всегда и у всех. Он либо огромен, как в женском одиночном катании, либо минимален, как в мужском.

Прогнозировать что-то, наверное, не стоит. Но фигуристки из других федераций даже близко сейчас не могут соответствовать тому, что было показано нашими девчонками на чемпионате России – 2021. Думаю, это сильнейший чемпионат в истории и лучший новогодний подарок, который мы все, да и я, могли бы получить», — приводят слова Ягудина «Известия».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!