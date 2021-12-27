Американский журналист: Тутберидзе вырастила Медведеву, она её настоящая дочь

Американский журналист Дэвид Лис поделился впечатлениями от прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России по фигурному катанию.
«Валиева сделала свою работу. Дополнительное вращение, работа ног, гибкость в плечах. Аделия Петросян — хорошая девочка. Трусова… Какую же ошибку она допустила на четверном тулупе! В чём проблема? Косторная должна была участвовать в соревнованиях.
Это было как реалити-шоу с гладиаторами. Мы видели нарциссизм, борьбу за жизнь. Мы видели махинации, грабёж. Даже комментаторы… Евгения Медведева должна была комментировать для Олимпийского канала. Но она пробралась на Первый канал и вытеснила Алину Загитову на второй план. И на протяжении всего чемпионата она не разговаривала с Этери Тутберидзе.
Я ещё неделю назад говорил, что Медведева будет новой Тарасовой. Она это доказала. Загитова сидела там, не понимая, что делать и говорить. Загитова и каталась точно так же. Она знала, что Этери будет кричать на неё, поэтому старалась всё делать правильно. Этери вырастила Медведеву, она её настоящая дочь. Евгения выросла и, как я и предсказывал, стала такой же, как Тарасова и Роднина», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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