Джонатан Байер — о выступлении Туктамышевой: с оценкой за компоненты смошенничали

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер оценил выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она заняла седьмое место.

«Я пересмотрел баллы Туктамышевой и подумал: они смошенничали с оценкой за компоненты. Для меня номер Туктамышевой был настоящим выступлением, хоть она и вышла на лёд в предпоследней группе. Может, в артистическом плане ей не хватает глубины, но она притягивала внимание зрителей. Мы получили удовольствие. Это настоящий артистизм. Даже люди, которые не отличают прыжки, могут понять, где настоящее зрелище. Я насладился её прокатом», — сказал Байер в подкасте The Skating Lesson.



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