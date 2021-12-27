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Дэвид Лис: Валиева — это Загитова нынешнего года

Дэвид Лис: Валиева — это Загитова нынешнего года
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Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал победу Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Думаю, Камила Валиева становится личностью. Камила уверена, что она лучшая. Она знает, что может выйти и отлично выступить. Валиева — это Загитова нынешнего года. В их команде есть формула. Но мне кажется, что Этери Тутберидзе подлетела слишком близко к солнцу. Может быть, её пик случился два года назад. В этот раз она пыталась всех отвлечь», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Серебряным призёром стала Александра Трусова, бронза досталась Анне Щербаковой.

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