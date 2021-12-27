Дэвид Лис: Валиева — это Загитова нынешнего года

Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал победу Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Думаю, Камила Валиева становится личностью. Камила уверена, что она лучшая. Она знает, что может выйти и отлично выступить. Валиева — это Загитова нынешнего года. В их команде есть формула. Но мне кажется, что Этери Тутберидзе подлетела слишком близко к солнцу. Может быть, её пик случился два года назад. В этот раз она пыталась всех отвлечь», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Серебряным призёром стала Александра Трусова, бронза досталась Анне Щербаковой.

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