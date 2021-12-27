Алёна Леонова назвала причину отставания Щербаковой от Валиевой и Трусовой на ЧР

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге. Камила Валиева с результатом 283,48 балла завоевала золото, серебро на счету Александры Трусовой (248,65 балла), бронза досталась Анне Щербаковой (239,56 балла).

«Щербакова абсолютно по делу побеждала не только на ЧМ, но и на чемпионатах России. Но именно в этом чемпионате она, конечно, проиграла по технике. Прежде всего у неё был всего один четверной прыжок, который она не сделала, а с оставшимися в программе тройными было очень сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой. То есть Щербаковой не хватило сложности технического контента.

Хотя мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу. Может, какие-то травмы помешали ей исполнить более сложную программу или ещё что-то. Будем надеяться, что Щербакова себя бережёт для Олимпийских игр», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

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