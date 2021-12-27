«Мы увидели альтернативную реальность». Дэвид Лис — о выступлении Дэвис и Смолкина на ЧР

Американский журналист Дэвид Лис и блогер Джонатан Байер в подкасте The Skating Lesson оценили выступление Дианы Дэвис, дочери тренера Этери Тутберидзе, на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро в соревнованиях танцевальных пар.

«Зрители в Санкт-Петербурге были возмущены во время соревнований танцевальных пар. У них есть глаза», — сказал Лис.



«Люди спрашивают, почему всё обернулось таким скандалом. Просто посмотрите на их выступление. Они бегали по льду. У них были вопиющие неточности», — отметил Байер.



«Я не могу сказать, что Диана вообще привлекает внимание. У них есть хорошие поддержки, Этери отправила их к Шпильбанду, чтобы получить эти поддержки. У них есть неплохие элементы. Например, твиззлы. Глеб — хороший фигурист. Помните, как я говорил, что они поедут на Олимпиаду, а люди были в бешенстве? На чемпионате России мы увидели альтернативную реальность», — заявил Лис.

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