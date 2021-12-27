«Мы увидели альтернативную реальность». Дэвид Лис — о выступлении Дэвис и Смолкина на ЧР

Американский журналист Дэвид Лис и блогер Джонатан Байер в подкасте The Skating Lesson оценили выступление Дианы Дэвис, дочери тренера Этери Тутберидзе, на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Дэвис и Глеб Смолкин завоевали серебро в соревнованиях танцевальных пар.
«Зрители в Санкт-Петербурге были возмущены во время соревнований танцевальных пар. У них есть глаза», — сказал Лис.
«Люди спрашивают, почему всё обернулось таким скандалом. Просто посмотрите на их выступление. Они бегали по льду. У них были вопиющие неточности», — отметил Байер.
«Я не могу сказать, что Диана вообще привлекает внимание. У них есть хорошие поддержки, Этери отправила их к Шпильбанду, чтобы получить эти поддержки. У них есть неплохие элементы. Например, твиззлы. Глеб — хороший фигурист. Помните, как я говорил, что они поедут на Олимпиаду, а люди были в бешенстве? На чемпионате России мы увидели альтернативную реальность», — заявил Лис.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 декабря 2021
-
12:46
-
12:29
-
12:24
-
11:58
-
11:51
-
11:41
-
11:36
-
11:31
-
11:20
-
11:16
-
11:11
-
11:08
-
10:59
-
10:48
-
10:21
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:23
-
09:22
-
09:12
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:29
-
08:23
-
08:10
-
08:02
-
07:57
-
07:51
-
07:36
-
00:43
-
00:24
- 26 декабря 2021
-
23:57
-
23:50