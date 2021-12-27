Алёна Леонова: Туктамышева была заметно слабее по техническому контенту на ЧР

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала итоги чемпионата России в Санкт-Петербурге. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева заняла лишь седьмое место.

«Лизу очень жалко. И я была очень расстроена, не ожидала, что она дрогнет в короткой программе, но всё случается. Это чемпионат России, отбор на Олимпийские игры. Поэтому от нервов никто не застрахован. Но сегодня она настолько шикарно откатала произвольную программу, что короткую я бы тотчас забыла. Я просто наслаждалась её произвольной программой и очень рада, что она собралась. Она выполнила лучший свой прокат в сезоне.

Понятно, что это седьмое место, но она конкурировала с девчонками, которые делают четверные. Конечно, по техническому контенту она заметно была слабее. Но она может со спокойным сердцем себе сказать, что сделала всё, что могла. Ей себя не за что корить», — цитирует Леонову «Татар-информ».

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