Лис: Щербакова и Трусова выглядели слабыми. Они приняли великолепные лекарства

Американский журналист Дэвид Лис выразил недоумение прогрессом в прокатах подопечных Этери Тутберидзе в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Я не знаю, что принимали эти девушки, но посмотрите короткую программу. Мы видели слабость. Даже у Щербаковой и Трусовой. Они выглядели слабыми. Этери знает, как делать хорошую произвольную программу. В прошлом году мы уже видели, как у них происходит апгрейд между короткой и произвольной программами. В этот раз было то же самое.
Я не знаю, что сделал врач, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной программе, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь настолько потрясающе. Лекарства, которые они приняли, были великолепны. Они помогли. В прошлом году это тоже помогло Анне», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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