Загорски опубликовала новый пост, на чемпионате России её со льда уводили врачи

Российская фигуристка Тиффани Загорски обратилась к болельщикам после чемпионата России. Загорски в паре с Джонатаном Гурейро заняла лишь 8-е место. Тиффани во время выступления стало плохо. Со льда её уводили врачи.
«У меня не осталось эмоций после этой недели. Но я очень благодарна за любовь и поддержку, которую получила! Я не могла и желать большего!» — написала Загорски в своём «твиттере».
Загорски и Гурейро набрали 179,50 балла. Победу одержали Александра Степанова / Иван Букин (223,37), второе место заняли Диана Дэвис / Глеб Смолкин (207,70), а замкнули тройку лучших Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (195,75).
Чемпионат России является отборочным турниром на Олимпийские игры. По итогам соревнований будет сформирован состав на Олимпиаду 2022 года.
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