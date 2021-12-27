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Загорски опубликовала новый пост, на чемпионате России её со льда уводили врачи

Загорски опубликовала новый пост, на чемпионате России её со льда уводили врачи
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Российская фигуристка Тиффани Загорски обратилась к болельщикам после чемпионата России. Загорски в паре с Джонатаном Гурейро заняла лишь 8-е место. Тиффани во время выступления стало плохо. Со льда её уводили врачи.

«У меня не осталось эмоций после этой недели. Но я очень благодарна за любовь и поддержку, которую получила! Я не могла и желать большего!» — написала Загорски в своём «твиттере».

Загорски и Гурейро набрали 179,50 балла. Победу одержали Александра Степанова / Иван Букин (223,37), второе место заняли Диана Дэвис / Глеб Смолкин (207,70), а замкнули тройку лучших Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (195,75).

Чемпионат России является отборочным турниром на Олимпийские игры. По итогам соревнований будет сформирован состав на Олимпиаду 2022 года.

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