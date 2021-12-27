Алексей Ягудин ввязался в перепалку с подписчицей по поводу оценок Анны Щербаковой на ЧР

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ввязался в перепалку с одной из своих подписчиц в «Инстаграме». Подписчица высказала мнение, что Анну Щербакову несправедливо «вытащили» на третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Между ней и Ягудиным состоялся такой диалог.
Подписчица: «Зачем мне смотреть протоколы. Я пишу не как профессионал, а как болельщица, и я за справедливость… При всём уважении к Ане она сегодня нечестно заняла третье место. Она его получила за прошлые заслуги, к сожалению. А в протоколах можно всё красиво расписать, дабы показать, что якобы честно».
Ягудин: «Вот как болельщице вам всё можно, а с профессиональной точки — всё на своих местах».
Подписчица: «Конечно, будет на своих местах, если заранее так решили. Как выше написала, Аня должна была попасть в сборную и должна была хотя бы один четверной выполнить. Но она провалила сценарий. В итоге тащили ещё. Протокол как инструмент протаскивания любыми способами, в том числе несправедливыми».
Ягудин: «Никто никого не тащил! При всём уважении к Ане вы понятия не имеете, из чего складываются баллы».
Подписчица: «Другого ответа и не ожидала… Не будете же вы сейчас опровергать публично оценки судейства и противопоставлять себя федерации. Просто было бы честнее отдать третье место реально той, которая выиграла. А в окончательный состав уже включить Аню, исходя из её предыдущих результатов. Сейчас и Аню так подставили».
Ягудин: «Вы просто тупо ничего не смыслите, и предлагаю закончить дискуссию и не разводить здесь чушь».
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