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Алексей Мишин — Туктамышевой: Лиза, ты радость и боль моего сердца. Буду с тобой до конца

Алексей Мишин — Туктамышевой: Лиза, ты радость и боль моего сердца. Буду с тобой до конца
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин обратился к своей подопечной, чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой. Туктамышева заняла лишь седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге и не попала в основной состав сборной России на чемпионат Европы, довольствовавшись ролью запасной.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты ещё не сказала своего последнего слова», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Победу на чемпионате России одержала 15-летняя Камила Валиева.

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