Алина Загитова обратилась к российским фигуристам, отобравшимся на Олимпиаду-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в своём «инстаграме» пост, посвящённый завершившемуся чемпионату России в Санкт-Петербурге. Спортсменка пожелала удачи фигуристам, отобравшимся на зимнюю Олимпиаду – 2022 в Пекине.

«Вот и подошёл к концу чемпионат России. Рада, что стала частью этого масштабного соревнования.

Я искренне поздравляю тренерский состав и всех участников, вы все большие молодцы! Особенно хочется отметить тех, кто поедет представлять нашу страну на Олимпийских играх. Желаю удачи и верю, что у вас всё получится!

Быть репортёром и сопровождать участников на пути, который уже прошла сама — невероятные ощущения для меня! Ведь в 2018 году именно победа на чемпионате России в Санкт-Петербурге привела меня к золоту на Олимпиаде. Огромное спасибо организаторам за подаренный опыт, воспоминания и возможность пережить эти эмоции снова!» — написала Загитова, прикрепив текст к своим фотографиям с турнира.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!