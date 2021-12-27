«Всё чётко и правильно». Лайшев о том, что тренер «Хрустального» оценивала дочь Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал то, что соревнования в танцах на льду на чемпионате России судила тренер из отделения «Хрустальный». Отделение входит в «Самбо-70». На турнире работала Майра Абасова.
Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, завоевала серебро на ЧР. 18-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Ничего не слушайте. Всё чётко и правильно. Судья в футболе, борьбе имеет право на ошибку, но ошибки никто не пересматривает. Поставила — значит, так и есть. Не надо муссировать эту тему.
Диана Дэвис прошла трудный путь, Этери Георгиевна сама воспитывала её как талантливый тренер. И сделала из дочки прекрасную фигуристку. Поставила судья — значит, её точка зрения. Всё справедливо, правильно и отлично», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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