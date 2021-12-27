«Выпускной 2002 года». Ягудин показал фото со Слуцкой, Бережной и Сихарулидзе
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» свежую фотографию. На фото вместе с Ягудиным изображены двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая и олимпийские чемпионы 2002 года в парном катании Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. В центре стоит министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.
«Выпускной 2002 года с министром спорта», — подписал он фотографию.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
«Вот настоящие легенды!» — написала одна из подписчиц в комментариях.
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