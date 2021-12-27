Трусова и Дэвис исполнили парный кантилевер. Фото

Российские фигуристки Александра Трусова и Диана Дэвис исполнили эффектный элемент. Они выполнили парный кантилевер после чемпионата России, проходившего в Санкт-Петербурге. Спортсменки синхронно выполнили непростой трюк, вызвав бурную реакцию зрителей.

Дэвис с партнёром Глебом Смолкиным стала серебряным призёром чемпионата России в соревнованиях танцевальных пар. В свою очередь, Трусова также завоевала серебряную медаль в соревнованиях девушек-одиночек. Эти результаты позволяют спортсменкам претендовать на путёвку на Олимпийские игры в Пекин (Китай).



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