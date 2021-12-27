Камила Валиева обратилась к Этери Тутберидзе после победы на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая чемпионат России в Санкт-Петербурге, обратилась к Этери Тутберидзе, под руководством которой она выступает, хореографу Даниилу Глейхенгаузу, тренеру по прыжкам Сергею Дудакову и всей команде «Хрустального», поблагодарив за поддержку.

«Чемпионат России — 2022 — это уже приятные воспоминания. Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше. Спасибо всей команде «Хрустального», «Самбо-70» за поддержку.

Спасибо моим верным болельщикам, которые поддерживали меня словом и делом. Я видела все ваши красивые плакаты в Санкт-Петербурге, слышала вас и чувствовала вместе с вами радость победы», — написала Валиева в своём «инстаграме».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!