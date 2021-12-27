Лис включил попадание игрушкой в голову Тутберидзе в число любимых моментов ЧР-2022

Американский журналист Дэвид Лис рассказал о моментах, которые ему больше всего понравились на прошедшем чемпионате России по фигурному катанию.
«Первый момент — попадание игрушкой в голову Этери Тутберидзе. Это просто золотой комедийный момент. Никто не пострадал, никаких повреждений не было. Также назову следующие моменты: портрет Елизаветы Туктамышевой; Медведеву, устроившую шоу на ТВ; Транькова, своим высказыванием оказавшегося в центре внимания.
Мне также очень понравился хореограф из команды Тамары Москвиной. Меня восхитили его энтузиазм и страсть. Ещё один мой любимый момент — Аннабель Морозов в «кисс энд край». Потрясающая энергетика», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.
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