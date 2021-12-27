«Спасибо всем, кто меня поддерживает!» Анна Щербакова показала яркие фото с ЧР

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Снимки сделаны на чемпионате России в Санкт-Петербурге, где Щербакова заняла третье место.

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживает!» — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

По итогам двух прокатов Щербакова заработала 239,56 балла. Золото завоевала Камила Валиева, на счету которой 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65 балла). Все они выступают под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!