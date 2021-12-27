В состав комиссии спортсменов ФФККР вошли Туктамышева, Климов и Гурейро
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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала фигуристов, которые были включены в комиссию спортсменов. В комиссию будут входить Елизавета Туктамышева, Фёдор Климов и Джонатан Гурейро.
Членов комиссии определяли с помощью голосования. В нём участвовали фигуристы, принявшие участие в чемпионате России в Санкт-Петербурге. Соревнования завершились накануне, 26 декабря.
Туктамышеву избрали от одиночного катания, Климова — от парного катания, а Гурейро — от танцев на льду. Туктамышева и Климов получили по 18 голосов, а Гурейро — 21.
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