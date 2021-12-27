Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на пост Камилы Валиевой о победе на ЧР

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на пост россиянки Камилы Валиевой о победе на чемпионате страны. Ранее Валиева написала в «Инстаграме»: «Чемпионат России — 2022 — это уже приятные воспоминания. Я очень признательна своим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что верят в меня и ведут всё дальше и дальше. Спасибо всей команде «Хрустального», «Самбо-70» за поддержку. Спасибо моим верным болельщикам, которые поддерживали меня словом и делом. Я видела все ваши красивые плакаты в Санкт-Петербурге, слышала вас и чувствовала вместе с вами радость победы».

Вейр оставил в комментариях эмодзи с изображением аплодисментов.

Фото: «инстаграм» камилы валиевой

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