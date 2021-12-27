Елена Вайцеховская: для Туктамышевой этот чемпионат России был главным моментом карьеры

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Несколько наблюдений вдогонку к чемпионату России по фигурному катанию. Фигура турнира — конечно же, Тамара Москвина. Я не знаю, как она это делает. Как совершенно невнятные по сентябрьскому восприятию программы с невнятными образами она за три месяца превращает в постановки (вроде бы ничего особо не меняя), от которых визжит зал? Только ли в безошибочном катании дело? Кстати, не будь этого блистательного фона, не таким сильным, как мне кажется, было бы разочарование от третьей пары. У меня оно, по крайней мере, осталось. Хотя, возможно, это (я про свои ощущения) — просто стандартное следствие завышенных ожиданий: от перехода известных спортсменов к тренеру, известному своей требовательностью, всегда ждёшь определённого уровня качества. Но его не случилось. К этой теме я ещё вернусь — она реально интересна.

Боль турнира — Лиза (Туктамышева. — Прим. «Чемпионата»). В этой категории она идёт вне конкуренции, у меня, так точно, но рискну высказать чисто профессиональную вещь: для Лизы этот чемпионат был главным моментом всей предыдущей карьеры. Гораздо более важным, чем Игры.

Когда спортсмен готовится к такому старту и понимает, что должен его выиграть (в случае Лизы понятие «выиграть» подразумевало не победу как таковую, а попадание на пьедестал), он меняется даже внешне — такие вещи хорошо подмечают как спортивные, так и балетные профессионалы. Тело становится чуть более поджарым, чуть более сухим, как у гончей собаки, и человек как бы подбирает всего себя в сгусток концентрированной внутренней энергии. Меняются мышцы, меняются движения, меняется даже взгляд — много раз это наблюдала и в ходе собственной карьеры, и за 30+ лет работы журналистом. Наиболее яркий в этом плане пример в Питере — Саша Трусова и Саша Бойкова.

У Лизы я этого не увидела. Осталось ощущение, причём до старта, что она внутренне себе сказала: «Как будет, так и будет». И отпустила ситуацию. Я, кстати, не готова утверждать, что в случае Лизы это плохо. Возможно, такой настрой был самым правильным, если не единственно верным, в плане сохранения собственной психики. Но вот не увидела я в ней этой внутренней заряженности на жёсткую борьбу. И чувство дичайшего сожаления, что этого не случилось, не отпускает до сих пор.

У Тарасовой/Морозова, кстати, я тоже этого не увидела. Просто для Жени с Вовой (в отличие от Лизы) главный старт был не в Питере. И будет не в Таллине. В силу целого ряда обстоятельств, главный старт у ребят только в Пекине. Поэтому время позволяет ещё немножко поверить в чудо. Верю ли в него я? Скорее, нет, чем да», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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