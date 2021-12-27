Александра Степанова: именно публика нам показала, что мы выиграли на чемпионате России

Российская фигуристка Александра Степанова поделилась эмоциями от победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Степанова вместе с Иваном Букиным стала победителем соревнований.



«Эмоции, которые нам подарили зрители, — это что-то невероятное. За последнее время мы такого давно не слышали. Посмотрели на лица наших тренеров, Ирина Владимировна Жук даже заплакала. Наверное, именно публика нам показала, что мы выиграли.



Перед началом сезона у меня в очередной раз обострилась травма спины, причём сильно. Даже от мелких движений простреливало порой так, что боль становилось невозможно терпеть. Партнёру оставалось брать меня на руки, выносить со льда в раздевалку, помогать снять конёчки…



Я, получается, третий сезон езжу к одному и тому же врачу в Германию. Мы честно пытались вылечить спину в Москве, делали блокады, но безуспешно. Не говоря уже о том, что это очень неприятная процедура», — цитирует Степанову «RT на русском».