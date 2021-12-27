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Иван Букин: сначала было нервозно, потом — радостно

Иван Букин: сначала было нервозно, потом — радостно
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, прокомментировал победу на чемпионате России. Спортсмен признался, что испытал всю гамму эмоций.

«Эмоции потрясающие. Сначала было нервозно, потом — радостно, а следом накатило опустошение. Нужно выдохнуть, поспать, тем более что в день соревнований у нас был очень ранний подъём.

После второго этапа Гран-при в Гренобле и непопадания в финал у нас наконец-то появилось время на мелкую техническую работу, которой мы и раньше занимались с тренерами — а с привлечением новых специалистов она стала гораздо более активной. Мы поехали легче, быстрее, и, конечно, по-другому. Нет худа без добра: не попав в финал, мы на сто процентов сосредоточились на подготовке к чемпионату страны, ни о чём больше не думая», — цитирует Букина «RT на русском».

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