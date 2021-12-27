Американский журналист: с Олимпиадой или без Туктамышева – звезда!

Американский журналист Дэвид Кейн поделился мнением о чемпионке мира – 2015, российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«С Олимпиадой или без Туктамышева – звезда!» — написал Кейн в своём «твиттере», сделав репост видео показательного номера Елизаветы на чемпионате России – 2022.

Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Туктамышева стала седьмой (224,40). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), на Игры отправятся только призёры соревнований. То же правило распространяется на предолимпийский чемпионат Европы.

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