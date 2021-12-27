Лайшев ответил американскому журналисту, заподозрившему Трусову в приёме «лекарств»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал критику со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.
«Лекарства, которые они приняли, были великолепны», — заявил журналист Дэвид Лис, говоря о разном с точки зрения энергии исполнения Щербаковой и Трусовой произвольной программы по сравнению с короткой.
«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. В Америке не могут признать, что русские люди талантливые. Всё это дребедень и полная ерунда. Трусова и Щербакова — уникально талантливые девчонки. Таких девушек не было в истории фигурного катания, как и их тренера Этери Георгиевны Тутберидзе.
Иностранцы постоянно придумывают, что наши спортсмены принимают допинг. В группе у Тутберидзе никакая девчонка не позволит себе сделать что-то, а тем более в сговоре с тренером. Я хорошо знаю Щербакову и Трусову. Когда я был депутатом, они проехались со мной по всем дворам Юго-Западного округа, где был плохой и некачественный лёд. Они давали мастер-классы для сотни детей, поэтому энергии у них столько, что хватит и многим другим.
Девчонки молодцы и выигрывают всё абсолютно законно. Мы их любим и обожаем, они лучшие! Американцы боятся наших спортсменок и нашу большую страну, которая над ними нависла. Чего только не придумают: бегают и прыгают до потолка, придумывая всякие небылицы», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 декабря 2021
-
18:07
-
17:47
-
17:34
-
16:46
-
16:20
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:48
-
13:47
-
13:39
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:46
-
12:29
-
12:24
-
11:58
-
11:51
-
11:41
-
11:36
-
11:31
-
11:20
-
11:16
-
11:11
-
11:08
-
10:59
-
10:48
-
10:21
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
09:23