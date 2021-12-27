Авербух назвал идиотом журналиста, заподозрившего Щербакову и Трусову в приёме лекарств

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал критику со стороны американского журналиста в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.

«Лекарства, которые они приняли, были великолепны», — заявил журналист Дэвид Лис, говоря о разном с точки зрения количества энергии исполнения Щербаковой и Трусовой произвольной программы по сравнению с короткой.

«Если комментировать каждого идиота, он почувствует свою значимость. Поэтому идиотизм я не комментирую», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».

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