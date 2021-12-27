Александра Трусова опубликовала пост в «Инстаграме» о выступлении на чемпионате России

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021, 17-летняя российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги чемпионата России – 2022.
Турнир уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), туда отправятся только призёры соревнований.
«Незабываемые моменты чемпионата России – 2022. Много эмоций, много впечатлений, волнение, встречи, поздравления! И, конечно! Огромная благодарность всем, кто был и остаётся рядом. Мои тренеры, болельщики, родители и все, кто участвует и помогает мне в моих достижениях! Спасибо!» — написала Трусова в своём «инстаграме».
Публикация доступна на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
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