Алина Загитова перепутала имя Москвиной и назвала её Татьяной на юбилейном шоу тренера

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попала в конфузную ситуацию на юбилейном шоу заслуженного тренера России Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.

После своего проката Загитова обратилась к Москвиной с поздравлениями, но перепутала имя специалиста. «Татьяна… Николаевна, поздравляю вас, спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь», — приводит слова Загитовой «Спорт-экспресс».

Отметим, что Загитова исполнила на шоу два сольных номера (Эсмеральда и «Я» на песню Манижи), сделав три чистых тройных прыжка (флип и лутц).

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