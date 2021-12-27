Алина Загитова перепутала имя Москвиной и назвала её Татьяной на юбилейном шоу тренера
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова попала в конфузную ситуацию на юбилейном шоу заслуженного тренера России Тамары Москвиной в Санкт-Петербурге.
После своего проката Загитова обратилась к Москвиной с поздравлениями, но перепутала имя специалиста. «Татьяна… Николаевна, поздравляю вас, спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь», — приводит слова Загитовой «Спорт-экспресс».
Отметим, что Загитова исполнила на шоу два сольных номера (Эсмеральда и «Я» на песню Манижи), сделав три чистых тройных прыжка (флип и лутц).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02
-
22:46
-
21:43
-
20:28
-
19:58
-
19:22
-
18:07
-
17:47
-
17:34
-
16:46
-
16:20
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:48
-
13:47
-
13:39
-
13:25
-
13:12
-
12:58
-
12:46
-
12:29
-
12:24
-
11:58
-
11:51
-
11:41
-
11:36
-
11:31
-
11:20
-
11:16
-
11:11
-
11:08
Партнерский контент