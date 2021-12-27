Елизавета Туктамышева: неужели всё закончилось?

Чемпионке мира – 2015, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала неоднозначную «сториз» в своём «инстаграме».
Сегодня, 28 декабря Туктамышева приняла участие в шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной», посвящённом 80-летию тренера.
«Покой нам только снится», — написала Туктамышева до выступления. «Неужели всё закончилось?» — добавила Елизавета позднее.
Фото: https://instagram.com/liza_tuktik?utm_medium=copy_link
Ранее воспитанница Алексея Мишина не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).
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