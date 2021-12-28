Советский призёр ОИ: в пару Тарасова — Морозов я не верю. Даже Тутберидзе не спасёт

Серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Сергей Шахрай прокомментировал результаты чемпионата России в соответствующем виде. Золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
«В парах на чемпионате России состоялся настоящий триумф Тамары Москвиной. Она большой молодец. Два её дуэта шикарно выступили, заняв первые два места пьедестала почёта. Всё идёт к её очередной олимпийской победе. Возможно, двойной: золоту и серебру.
Ещё важный момент: Тамара Николаевна добивается таких результатов в 80 лет. Это пример для всех.
В пару Тарасовой и Морозова я, честно говоря, не верю. У них не было стабильности ни при одном тренере. Вряд ли спасет ситуацию даже Этери Тутберидзе», — цитируют Шахрая «Известия».
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