Марк Кондратюк опубликовал первый пост в «Инстаграме» после победы на чемпионате России

Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий в мужском одиночном катании, опубликовал первый пост в «Инстаграме» после победы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсмен поблагодарил своего тренера Светлану Соколовскую.

«Светлана Владимировна, спасибо Вам за весь этот путь, что мы идём вместе! Без Вас этой победы никогда бы не случилось!

Отдельно хочу поблагодарить других специалистов нашего тренерского штаба, которые работают со мной и вносят неоценимый вклад в достижение результатов! Спасибо болельщикам за такую безумную поддержку в «Юбилейном»! Надеюсь, что смог принести вам энергию взамен!

Почему судьба распорядилась именно так, я не знаю. Но счастлив этой возможности!» — написал Кондратюк, прикрепив текст к фотографиям с турнира.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Марка Кондратюка.

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