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Татьяна Тарасова назвала самое яркое событие уходящего года

Татьяна Тарасова назвала самое яркое событие уходящего года
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала самое яркое событие 2021 года.

«Считаю чемпионат России самым ярким событием уходящего года», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Чемпионат России – 2022 уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56). Чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева стала седьмой (224,40). Напомним, на ЧР разыгрывались путёвки на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай), туда отправятся только призёры соревнований. То же правило распространяется на предолимпийский чемпионат Европы.

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