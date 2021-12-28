Канадский фигурист: не взять Туктамышеву на чемпионат Европы — это преступление

Бывший канадский фигурист Джереми Тен прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России не включить чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, и Мозалёв, ставший третьим, довольствуются ролью запасных.

«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — написал Тен в своём «твиттере».

Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января.

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