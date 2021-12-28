Канадский фигурист: не взять Туктамышеву на чемпионат Европы — это преступление
Поделиться
Бывший канадский фигурист Джереми Тен прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России не включить чемпионку мира 2015 года Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва в основной состав национальной команды на чемпионат Европы. Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, и Мозалёв, ставший третьим, довольствуются ролью запасных.
«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалёва на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — написал Тен в своём «твиттере».
Чемпионат Европы пройдёт в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
-
10:24
-
10:14
-
08:46
-
08:29
-
08:22
-
07:36
-
00:12
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02
-
22:46
-
21:43
-
20:28
-
19:58
-
19:22
-
18:07
-
17:47
-
17:34
-
16:46
-
16:20
-
15:40
-
15:26
-
14:50
-
14:11
-
14:06
-
13:48
-
13:47
-
13:39
-
13:25
-
13:12
-
12:58
Партнерский контент