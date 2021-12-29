Глава «Самбо-70»: какое Плющенко дело до Щербаковой и Туктамышевой?

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на предложение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко организовать контрольный прокат для Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой для определения обладательницы третьей путёвки на Олимпиаду в Пекине.
«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он своё откатал. И классно это делал. Ладно бы он за свою ученицу беспокоился. Муравьёва явно проиграла, хоть она и хорошая девчонка. Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него.
В фигурном катании есть свои правила, законы. Там решает Горшков и тренерский совет, который возглавляет Чайковская. Предложить что-то могу и я. А вот согласятся ли они, это совсем другое дело. Я даже не задумывался об этом. Мне интересно, конечно, чтобы везде была только Щербакова. Но есть же правила в фигурном катании. Они же не лезут со своими прикидками к нам в дзюдо», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».
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