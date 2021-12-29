«Весь мир не может понять, откуда там такие баллы». Плющенко — о бронзе Щербаковой на ЧР

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на просьбу директора «Самбо-70» Рената Лайшева не лезть в распределение олимпийских путёвок в женском одиночном катании.

Плющенко предложил провести контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой, так как действующая чемпионка мира заняла третье место, не исполнив ни одного элемента ультра-си.

«Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас. Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырёхлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьёвой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая ни сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10. (смеётся).

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл её, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами, из их же штаба. Весь мир сбился со счёта и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даём баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на Лайшева как на сказочника. Ну, хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всём уважении к Ане — откатать контент четырёхлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при её чистых прокатах… (смеётся) Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».