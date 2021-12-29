Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Весь мир не может понять, откуда там такие баллы». Плющенко — о бронзе Щербаковой на ЧР

«Весь мир не может понять, откуда там такие баллы». Плющенко — о бронзе Щербаковой на ЧР
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на просьбу директора «Самбо-70» Рената Лайшева не лезть в распределение олимпийских путёвок в женском одиночном катании.

Плющенко предложил провести контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой, так как действующая чемпионка мира заняла третье место, не исполнив ни одного элемента ультра-си.

«Я восемь месяцев не давал интервью, но тут нарушу молчание! Заметьте — я никого не трогал, ни на кого не нападал, трогают снова нас. Я действительно рад, что я как начинающий тренер с четырёхлетним опытом со своей спортсменкой — как там некоторые говорят, ноунеймом? — Соней Муравьёвой, потрясающе катавшейся и сделавшей три акселя три с половиной, обыграл в одну калитку действующую чемпионку мира, которая ни сделала ни одного ультра-си ни в короткой, ни в произвольной программе. Упала с четверного флипа и также допустила ошибку на каскаде. При этом получив в компонентах 9,75! Хорошо, хоть не 10. (смеётся).

Я радуюсь, что не только мой штаб обыграл её, но и Софья Самоделкина с тем же акселем три с половиной и тремя четверными, это штаб Сергея Давыдова. Анна проиграла и Лизе Туктамышевой с двумя трикселями, то есть штабу Алексея Николаевича Мишина. И даже Аделии Петросян с двумя четверными риттбергерами, из их же штаба. Весь мир сбился со счёта и не может понять, откуда там такие баллы.

Если мы теперь даём баллы за титулы, то у Туктамышевой их не меньше, так же, как и желания поехать на Олимпийские игры. Если все промолчали, то это не значит, что все проглотили. Я-то радуюсь и смотрю на Лайшева как на сказочника. Ну, хоть тут-то промолчи! Четыре девочки вынесли чемпионку мира. Четыре! Камон, как говорится. При всём уважении к Ане — откатать контент четырёхлетней давности и выиграть у Самоделкиной с тремя квадами и трикселем при её чистых прокатах… (смеётся) Так что передайте Лайшеву, что я радуюсь, да, это он очень правильно заметил. Молодец! Все и всё понимают, думаю, и он тоже, как главный специалист-самбист фигурного катания», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Подарок от судей. Почему фигуристку Щербакову ещё рано отправлять на Олимпиаду Подарок от судей. Почему фигуристку Щербакову ещё рано отправлять на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021