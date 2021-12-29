Алексей Ягудин описал одним словом Валиеву, Трусову и Татьяну Тарасову

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», описал одним словом российских фигуристок Камилу Валиеву и Александру Трусову, а также заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. По словам Ягудина, Валиева — «космос», Трусова — «крутая», а Тарасова — «гений».

Напомним, Валиева и Трусова заняли первые два места на чемпионате России, который прошёл в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Что касается Тарасовой, то она была тренером Ягудина и привела его к золотой олимпийской медали.

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