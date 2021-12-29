Елизавета Туктамышева показала кадры с «необычной» фотосессии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» кадры с фотосессии, которая, по её словам, оказалась одной из самых необычных в 2021 году.
«Одна из моих самых необычных съёмок в этом году. Птица, цветок, волна… Что вы видите здесь?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Ранее Елизавета Туктамышева не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 декабря 2021
-
09:03
-
08:33
-
07:58
-
07:53
-
07:50
-
07:46
-
07:39
-
07:32
-
01:00
-
01:00
- 28 декабря 2021
-
22:38
-
21:02
-
20:21
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
-
10:24
-
10:14
-
08:46
-
08:29
-
08:22
-
07:36
-
00:12
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02
-
22:46
-
21:43
-
20:28
-
19:58
-
19:22
-
18:07
-
17:47
-
17:34