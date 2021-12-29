Елизавета Туктамышева показала кадры с «необычной» фотосессии

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» кадры с фотосессии, которая, по её словам, оказалась одной из самых необычных в 2021 году.

«Одна из моих самых необычных съёмок в этом году. Птица, цветок, волна… Что вы видите здесь?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Елизавета Туктамышева не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!