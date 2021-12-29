«Как же вы надоели!» Алексей Ягудин резко отреагировал на вопрос о сыне

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин резко отреагировал на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме». Ягудина, у которого есть две дочери, спросили, не хочет ли он ещё и сына.

«Как же вы надоели, если честно!» — ответил Алексей в «сториз» своего «инстаграма».

Супруга Ягудина — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. Ягудин и Тотьмянина воспитывают двух дочерей: Елизавету, которая появилась на свет в ноябре 2009 года, и Мишель, родившуюся в октябре 2015 года.

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