«Как же вы надоели!» Алексей Ягудин резко отреагировал на вопрос о сыне
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, россиянин Алексей Ягудин резко отреагировал на вопрос одного из подписчиков в «Инстаграме». Ягудина, у которого есть две дочери, спросили, не хочет ли он ещё и сына.
«Как же вы надоели, если честно!» — ответил Алексей в «сториз» своего «инстаграма».
Супруга Ягудина — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. Ягудин и Тотьмянина воспитывают двух дочерей: Елизавету, которая появилась на свет в ноябре 2009 года, и Мишель, родившуюся в октябре 2015 года.
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