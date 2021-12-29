Татьяна Тарасова показала украшенную новогоднюю ёлку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала фото своей новогодней ёлки.

«С наступающим», — подписала снимок Тарасова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора. На минувшей неделе она была выписана из больницы.



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