Татьяна Тарасова показала украшенную новогоднюю ёлку
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала фото своей новогодней ёлки.
«С наступающим», — подписала снимок Тарасова.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора. На минувшей неделе она была выписана из больницы.
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Новость по темеМаксим Траньков обратился к Татьяне Тарасовой
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