Стали известны подробности тренировок Тарасовой и Морозова у Этери Тутберидзе

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал, как Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Тихонов является одним из тренеров пары, помимо него, с Тарасовой и Морозовым работают Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Павел Слюсаренко и изначальный тренер пары Максим Траньков.

«С позиции начинающего тренера отмечу, что психологически такое количество наставников давит на фигуристов. Основной тренировочный процесс ведёт Траньков. Слюсаренко подключается, когда приезжает со своими пермскими парами на сборы в Новогорск. Мне удаётся принимать участие в работе по мере необходимости.

Тутберидзе всегда у бортика на соревнованиях, а на тренировках появляется неожиданно. Это стимулирует и спортсменов, и тренеров, которые работают с ними постоянно. Все замечания Этери Георгиевны чёткие и понятные. Физическая нагрузка, которая выпадает на долю Жени и Володи, просто запредельная», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

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