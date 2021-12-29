«Страшно представить, что будет дальше». Фигуристка Погорилая опубликовала пост о ЧР

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая подвела итоги прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России.

«Это был самый неожиданный для меня чемпионат России. Уровень и конкуренция в фигурном катании зашкаливает. И теперь даже в предпоследней разминке оказываются сильнейшие! А это говорит об уровне фигурного катания в России.



Страшно представить, что будет дальше, если девушки набирают за технику так же, как и мужчины. Так тут ещё и Ханю со своим акселем в 4,5 оборота… Конечно, пока на две ноги и вполоборота, тем не менее.



Единственный вид, который сильно не отличился, это пары! Остальные же — что-то нереальное, даже я не могла представить, что произойдёт в танцах! Но самое интересное ещё впереди! И я жду с нетерпением», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!