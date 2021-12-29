«Да как ты это делаешь?» Екатерина Боброва рассказала о своей суперспособности

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва призналась, что может легко засыпать во время поездок.

«У меня есть суперспособность. Могу делать это сидя, стоя, лёжа, в самолёте, в машине на заднем сиденье и вообще где бы ни понадобилось. Я могу спать везде, и мне абсолютно не будут мешать ни свет, ни звук. И это сильно выручает меня в безумном графике жизни. Моих родных до сих пор это удивляет. Когда мы с сестрой путешествовали и ехали на поезде, на машине, в самолёте — она как ни повернётся, я сплю. И каждый раз я слышу фразу: «Да как ты это делаешь?!» Возможно, это связано с моим вечным недосыпом. Но это неточно. Ну и видимо, мою суперспособность унаследовал Саша (сын Екатерины Бобровой. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Боброва.

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