Бестемьянова: если на чемпионате Европы Щербакова выступит как на ЧР, то её надо менять

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что Анну Щербакову нужно будет менять, если на чемпионате Европы она выступит так, как на чемпионате России.

Щербакова завоевала бронзу на ЧР, который прошёл в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. После этого двукратный чемпион ОИ Евгений Плющенко заявил, что устроил бы контрольный прокат — Щербакова против Елизаветы Туктамышевой, — чтобы понять, кто из них более достоин поездки на Олимпиаду.

«Каждый из спортсменов и специалистов в фигурном катании имеет право на собственное мнение. Женя Плющенко — это очень уважаемый человек, двукратный олимпийский чемпион и имеет полное право высказывать свою точку зрения. Мне странно, что реакция на его слова звучит у всех в таком ироничном стиле. Это просто неприлично в отношении людей, которые так много сделали для нашего фигурного катания.

Устраивать прокаты девочкам, которые только что так выложились на чемпионате России и практически через неделю после Нового года выступят на чемпионате Европы… Наверное, это по меньшей мере будет издевательство над девушками. Нужно смотреть по результатам на чемпионате Европы. Если Аня Щербакова, даже заняв третье место на чемпионате Европы, выступит так, как на чемпионате России, то надо что-то делать и менять её», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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