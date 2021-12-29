Никита Кацалапов рассказал подробности восстановления после травмы

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал подробности восстановления после травмы спины, из-за которой пара решила сняться с чемпионата России. Дуэт Синицина/Кацалапов лидировал после ритм-танца, спортсмены снялись перед произвольной программой.
«Привет, друзья! Я с хорошими новостями. Сразу, как вернулись из Питера, я поехал к лучшим специалистам. И самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь! Это шикарная новость. Мы уже начали лечение, провёл в больнице 3 дня. Плюс продолжаю заниматься ЛФК и делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем всё возможное и невозможное.
По убедительному прогнозу врачей, смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5-6 месяцев! (Ну а в конце сезона, когда будет позволять время, которое нужно для восстановления, решим проблему до конца.) Я сейчас очень заряжен! Сегодня вышел на лёд! Настрой боевой, настроение поднимается, а духом я и не падал», — написал он в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 29 декабря 2021
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10
-
10:32
-
10:26
-
09:57
-
09:19
-
09:03
-
08:33
-
07:58
-
07:53
-
07:50
-
07:46
-
07:39
-
07:32
-
01:00
-
01:00
- 28 декабря 2021
-
22:38
-
21:02
-
20:21
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
-
10:24
-
10:14
-
08:46
-
08:29
-
08:22
-
07:36
-
00:12
- 27 декабря 2021
-
23:28
-
23:02