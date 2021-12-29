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Никита Кацалапов рассказал подробности восстановления после травмы

Никита Кацалапов рассказал подробности восстановления после травмы
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал подробности восстановления после травмы спины, из-за которой пара решила сняться с чемпионата России. Дуэт Синицина/Кацалапов лидировал после ритм-танца, спортсмены снялись перед произвольной программой.

«Привет, друзья! Я с хорошими новостями. Сразу, как вернулись из Питера, я поехал к лучшим специалистам. И самая главная и позитивная новость — они знают и понимают, как мне помочь! Это шикарная новость. Мы уже начали лечение, провёл в больнице 3 дня. Плюс продолжаю заниматься ЛФК и делать многочисленные процедуры каждый день. В общем, как и обещал, делаем всё возможное и невозможное.

По убедительному прогнозу врачей, смогу тренироваться в полную силу и соревноваться 5-6 месяцев! (Ну а в конце сезона, когда будет позволять время, которое нужно для восстановления, решим проблему до конца.) Я сейчас очень заряжен! Сегодня вышел на лёд! Настрой боевой, настроение поднимается, а духом я и не падал», — написал он в своём «инстаграме».

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