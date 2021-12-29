В ФФККР оценили предложение Плющенко провести прокат между Туктамышевой и Щербаковой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который предложил устроить контрольный прокат с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, чтобы определить, кто из них более достоин третьей путёвки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Щербакова — третье.

«Я, честно говоря, этого нигде не видел. Надо понимать, что времени не остаётся. Когда и где это устраивать? До чемпионата Европы нет времени, а после — тем более», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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