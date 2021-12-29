Татьяна Тарасова отреагировала на идею Плющенко устроить прокат Туктамышевой и Щербаковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который предложил устроить контрольный прокат с участием Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, чтобы определить, кто из них более достоин третьей путёвки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России, Щербакова — третье.

«Зачем проводить этот прокат, если девочки уже всё показали? Федерация никак не примет к сведению слова Плющенко. Есть правила, и всё на этом», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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