«Иногда мне страшно». Загитова написала пост о своём выступлении и обратилась к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала пост о своём показательном выступлении на чемпионате России в Санкт-Петербурге и обратилась к тренеру Этери Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

«Что скрыто во мне? Честно? Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня.

⠀

Я стараюсь проживать каждое выступление. Делиться со зрителем эмоцией, ощущением, настроением. Но одна я бы не справилась. Спасибо, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, за эту неповторимую программу! Это был огонь. Интересно, удалось ли?» — написала Загитова в своём «инстаграме».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!