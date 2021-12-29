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«Иногда мне страшно». Загитова написала пост о своём выступлении и обратилась к Тутберидзе

«Иногда мне страшно». Загитова написала пост о своём выступлении и обратилась к Тутберидзе
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала пост о своём показательном выступлении на чемпионате России в Санкт-Петербурге и обратилась к тренеру Этери Тутберидзе и хореографу Даниилу Глейхенгаузу.

«Что скрыто во мне? Честно? Я не всегда уверена в себе. Иногда мне страшно. Иногда я злюсь. Но если прислушиваться к самому себе, то истинное Я обязательно подаст знак. Это было не просто выступление, в нём чувствовалось что-то другое, что раньше могло даже напугать меня.

Я стараюсь проживать каждое выступление. Делиться со зрителем эмоцией, ощущением, настроением. Но одна я бы не справилась. Спасибо, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе, за эту неповторимую программу! Это был огонь. Интересно, удалось ли?» — написала Загитова в своём «инстаграме».

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