Екатерина Боброва отреагировала на отсутствие Мозалёва в составе сборной России на ЧЕ-2022

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала решение о невключении Андрея Мозалёва в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдёт в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Мозалёв завоевал бронзу.
«Для меня странно это решение. Пошлите Мозалёва. Посмотрите, как он откатает. И уже после этого говорите. Здесь можно уже какое-то принимать решение. А если человек на чемпионате России занял третье место, на Европе хорошо откатал, почему у вас есть мысль о замене мальчика, если это третий номер?
Ладно, если бы у нас был один мальчик, и тут федерация голову ломала кого бы послать, как это было в 2018 году. Саша Самарин приезжал с нами на сборы в Японию перед этим, он готовился, потому что ждали решения — Алиев или Самарин», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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