Боброва — о чемпионате России: видно невооружённым взглядом, что тянут определённую пару
Поделиться
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала слова Егора Базина, выступающего в паре с Елизаветой Худайбердиевой. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Базин заявил: «Мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а этот шанс у нас отбирают».
«Я понимаю слова Егора. Я понимаю их обиду. Но они не на ребят обижаются, ребята тут при чём? Они выходят и делают своё дело. Просто в общем эта ситуация… Видно невооружённым взглядом, что тянут определённую пару», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:14
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10
-
10:32
-
10:26
-
09:57
-
09:19
-
09:03
-
08:33
-
07:58
-
07:53
-
07:50
-
07:46
-
07:39
-
07:32
-
01:00
-
01:00
- 28 декабря 2021
-
22:38
-
21:02
-
20:21
-
15:30
-
15:25
-
14:45
-
13:39
-
11:43
Партнерский контент