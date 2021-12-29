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Боброва — о чемпионате России: видно невооружённым взглядом, что тянут определённую пару

Боброва — о чемпионате России: видно невооружённым взглядом, что тянут определённую пару
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала слова Егора Базина, выступающего в паре с Елизаветой Худайбердиевой. На чемпионате России в Санкт-Петербурге Базин заявил: «Мы отдаём жизнь за шанс попасть на Олимпиаду, а этот шанс у нас отбирают».

«Я понимаю слова Егора. Я понимаю их обиду. Но они не на ребят обижаются, ребята тут при чём? Они выходят и делают своё дело. Просто в общем эта ситуация… Видно невооружённым взглядом, что тянут определённую пару», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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