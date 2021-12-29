Екатерина Боброва: видно, как федерация тянет Тарасову и Морозова на первую пару

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением о спортивной паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов, которые заняли третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Мы сидели за кусами шоу Ильи Авербуха, обсуждали с олимпийскими чемпионами, и Маринин там сидел, и Костомаров — те люди, которые живут фигурным катанием, следят за ним. И все просто бились головой об стену. Ну как? У них (Тарасовой и Морозова. — Прим. «Чемпионата») всё есть. Им всё дано и они всё умеют делать. Они уже показывали это, и на тренировках делают. Вот что ещё им не хватает? Где найти опять же этот выход из ситуации?
Если бы они последние два сезона показывали стабильное катание, как Мишина и Галлямов, со своими программами даже без сальхова — ойлер —сальхова, они бы сто процентов были бы претендентами на золото Олимпийских игр. Потому что при стабильности от соревнований к соревнованиям возрастает вторая оценка.
Видно, как их тянет федерация на первую пару и им импонируют многие. Но… Как с Мишей Колядой. Прям обидно. Когда вот всё есть, но чего-то не хватает», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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